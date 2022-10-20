حماة وطن: دمج المفرج عنهم في الحياة العملية أمر إنساني ونفسي من الدرجة الأولى

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يقدر ويثمن مجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تنجزه من ملفات للمفرج عنهم وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، «الأمر ليس مجرد العفو عنهم، ولكنه أكبر من ذلك، فالدولة المصرية والقيادة السياسية قامت بتدشين الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021».

سليمان: الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان أحدى أسس الحرية الشخصية

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان كانت إحدى الأسس التي قامت عليها هو الحرية الشخصية، كما تناولت هذا الأمر بشكل قوي، ونحن اليوم نشهد كيف تعمل لجنة العفو الرئاسي بهذا الشكل وتلك الكيفية.

سليمان: حالة من الانضباط والحوكمة في صنع واتخاذ القرار

واستطرد: «توجد حالة من الانضباط والحوكمة في صنع واتخاذ القرار وتطبيق المعايير للمفرج عنهم، وهو أمر يدعو للفخر بهذه المنظومة، وهو ما أريد أن أثني عليه، ودمج المفرج عنهم في الحياة العملية أمر إنساني ونفسي من الدرجة الأولى».

وأوضح أن الرئيس السيسي يضمن الحياة الكريمة للمصريين، وذلك ليس من خلال إنشاء البنية التحتية فقط، ولكن بناء الإنسان لهو المحفز الرئيسي في الحياة الكريمة للمصريين، «يجب دمج المفرج عنهم في المجتمع، وفكرة الدمج فكرة نفسية قوية لاحتواء واحتضان كل مصري لم تمتد يداه للمصريين بعنف أو أذى أو تلوثت بالدماء».

وتابع: «منظومة العمل والتضافر بين أجهزة الدولة كلجنة العفو والنائب العام ووزارة الداخلية أمر يدعو ويؤكد أننا نخطو نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وواثقة».