15 معلومة عن ياسر نور الدين مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك

انضم ياسر نور الدين إلى قناة القاهرة الإخبارية، مُراسلًا لها من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المُقرر انطلاق القناة مطلع شهر نوفمبر المُقبل، على تردد 11747V، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للمناخ.

وخاض ياسر نور الدين، تجارب تليفزيونية وصحفية عدة، قبل انضمامه لكتيبة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية، أحدث قنوات قطاع الأخبار، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز المعلومات عن ياسر نور الدين

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، وهي كالتالي:

- حاصل على ليسانس أداب جامعة بنها قسم اللغه العربية.

- حاصل على الدكتوراه قسم الحضارات من جامعة الزقازيق، تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

- حصل على كورسات بجامعة Long Island university - بروكلين- نيويورك.

- حصل على دورات تدريبة في قناة MNN بولاية نيويورك.

- عمل مراسلًا لبرنامج «القاهرة اليوم» على قناة أوربت.

- عمل مراسلًا لقناة «إكسترا نيوز».

- عمل مراسلاً للتليفزيون المصري وتغطياته لانتخابات المصريين في الخارج.

- عمل في قناة «العين» الإماراتية.

- عمل محللاً صحفيًا في إذاعة المملكة المغربية.

- كتب عدة مقالات لبعض المواقع المصرية والعربية.

- شارك في تغطية كل زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن ونيويورك.

- شارك في تغطية جميع زيارات الرئيس السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

- شارك في تغطية الانتخابات الأمريكية عام 2020.

- قدّم برنامج الجسر من نيويورك على قناة ART America .

- قدّم برنامج New York vision من ولاية نيوجيرسي على قناة Dandana.