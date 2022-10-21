حوادث اليوم.. ضبط تشكيل عصابي بالمقطم و50 طربة حشيش مع تاجر بالسويس

تمكنت مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات العشرات من القضايا على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم القضايا التي أعلنت عنها وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية.

القبض على عصابة سرقة المساكن في المقطم

في منطقة المقطم بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات البلاغ الذي قدمه أحد المواطنين بسرقة هاتفين محمول من داخل شقته السكنية، وتم تحديد أن وراء ارتكاب الواقعة هما شخصين لهما معلومات جنائية سابقة ومقيمان في منطقة السيدة زينب، وتم القبض عليهم، واعترفا بسرقة المنزل وانهما كررا الواقعة 3 مرات من قبل بأسلوب التسلق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

3 أشخاص وسيدة يقتلون سائقا بالأسلحة البيضاء

وفي منطقة القطامية بالقاهرة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات اختفاء شقيق سائق من شقته ووجود آثار لدماء مع اختفاء متعلقاته الشخصية، ومن خلال أحدث التقنيات تم التوصل إلى أن وراء الحادث 3 أفراد وربة منزل من منطقة منشأة ناصر، وتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل الواقعة، بدء من اختطافه والتعدي عليه واصطحابه إلى شقة أخرى والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وهو ما أدى إلى وفاته، وتم العثور على جثة المجني عليه داخل الشقة المذكورة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

صاحب ثلاجة «جبن» فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة نصر

وفي منطقة مدينة نصر بالقاهرة، نجحت إدارة مباحث التموين التابعة لمديرية أمن القاهرة في ضبط مسؤول عن ثلاجة للمواد الغذائية «جبن»، بسبب حيازته كميات «جبن»، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وعُثر داخل على 3.922 طن جبن بأنواع مختلفة وجميعها مجهول المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدر تلك الجبن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

50 طربة حشيش مع مسجل خطر في السويس

وفي محافظة السويس، الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية سابقة، متخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على كافة عملائه، وتم ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ 350 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.