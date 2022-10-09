أجفان ووليد حيدر يختتمان الفاصل الأول من احتفال الأوبرا بمرور 34 عاما على تأسيسها

انتهى منذ قليل، الفاصل الأول من حفل مرور 34 عاما على تأسيس دار الأوبرا المصرية، الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

تفاصيل حفل مرور 34 عاما على تأسيس الأوبرا

بدأ الحفل بثلاثة تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة، تصميم فاروق الشريف، هي موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي، فين قلبي لـ محمد فوزي، إلى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا- على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد.

بالإضافة إلى سلم عليّ من الفلكلور، وإعداد عبد الحليم نويرة، بصعب على روحي لـ أحمد صدقى، قد ما أحبك لـ محمد عثمان، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا مالك القلب لـ محمد الموجى، بيع قلبك لـ كمال الطويل، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي، هذه ليلتي لـ محمد عبد الوهاب.. أداء مصطفى النجدي، تامر عبد النبي، أجفان، وليد حيدر، إبراهيم راشد، محمد حسن، نهاد فتحي، رحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين.

افتتاح دار الأوبرا المصرية

المعروف أن دار الاوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988، وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هى الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء، ونجحت فى صنع مكانة مميزة في قلوب الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية.