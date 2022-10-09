بدء احتفال الأوبرا بعيدها الـ34 بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخها

بدأت منذ قليل، احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 34 عاما على افتتاحها بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الدار، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

فرقة باليه أوبرا القاهرة

الفيلم الوثائقي من إعداد استوديو المونتاج ويروي تاريخ الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الآن وأهم الأنشطة والعروض التي أقيمت على مسارحها أو خارجها، كما يضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفني، الدكتور عبد المنعم كامل والفنان حسن كامي، ثم تبحر الفرقة في نهر التراث وتتغنى بجميع أشكال وقوالب الموسيقى العربية التي قدمتها الأوبرا على مدار 34 عاما ويصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم فاروق الشريف هي موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي، فين قلبي لـ محمد فوزي، إلى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا - على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، سلم علي من الفلكلور وإعداد عبد الحليم نويرة، بصعب على روحي لـ احمد صدقى، قد ما أحبك لـ محمد عثمان، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا مالك القلب لـ محمد الموجى، بيع قلبك لـ كمال الطويل، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي، هذه ليلتي لـ محمد عبد الوهاب .. أداء مصطفى النجدي، تامر عبد النبي، أجفان، وليد حيدر، إبراهيم راشد، محمد حسن، نهاد فتحي، رحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين.

افتتاح دار الأوبرا المصرية

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988 وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة، إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هي الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء، ونجحت في صنع مكانة مميزة في قلوب الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية.