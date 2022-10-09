صلاح غباشي يقود الفاصل الثاني من حفل مرور 34 عاما على إنشاء الأوبرا

بدأ منذ قليل الفاصل الثاني من حفل دار الأوبرا المقام بمناسبة مرور 34 عاما على تأسيسها في الحفل المقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

الفاصل الثاني يقوده المايسترو أحمد عامر

الفاصل الثاني يقوده موسيقيا المايسترو أحمد عامر سيقدم في بداية الأمر موسيقى بعنوان بسمة.

يستكمل الفاصل بتقديم عدد من الأغنيات، حيث سيقدم الفنان إبراهيم راشد أغنية بشاير ثم الفنان محمد حسن أغنية أول مرة تحب يا قلبي وأغنية حلفني.

أما الفنانة نهاد فتحي ستقدم أغنيتي قلبي دليلي ويا حبيب الروح والفنان وليد حيدر أغنية فين قلبي.

افتتاح دار الأوبرا المصرية

المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988، وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هى الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء، ونجحت فى صنع مكانة مميزة في قلوب الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية.