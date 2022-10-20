بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بقنا

خيم الحزن في مركز نقادة جنوب محافظة قنا، بسبب مصرع 3 شباب وإصابة رابع، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجتين ناريتين في منطقة المنشية.

تجمع العشرات داخل مستشفى نقادة

وتجمع العشرات من الأهالي ومن ذوي ضحايا الحادث في مستشفى طوخ بجوار المشرحة التي يرقد فيها الشباب الثلاثة، وسط حالة من الحزن على فراقهم.

وقال محمد علي محمد، أحد أقارب المتوفين في الحادث، أن الشباب كانوا يستقلون «موتوسيكلين»، واصطدما ببعضهما البعض ومن شدة الحادث، توفي 3 منهم وأصيب الرابع، وتجمع الأهالي واستدعوا الشرطة والأجهزة المعنية، ونقلوا إلى المشرحة.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم «موتوسيكلين» على كوبري قرية المنشية في نقادة، وأسفر عن مصرع 3 شباب، وإصابة رابع.

أسماء ضحايا حادث نقادة

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: أحمد عليوة، 18 عامًا، من قرية المنشية، وحازم أحمد حازم، من أسمنت، 20 عاما وأحمد ياسين، 22 عاما، من قرية قرقطان.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نقادة المنقولة في طوخ والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالحادثة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، فيما طلبت تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.