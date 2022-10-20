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عرض تمثال للملك فوق فهد احتفالا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي

كتب:

رضوى هاشم وعبده ابو غنيمة
10:46 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
قطعة أثرية

قطعة أثرية

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة «100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة»، التي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

التاج الأبيض لمصر العليا و يحمل سوطا في يده اليمنى

وجرى عرض صور الملك في هذا التمثال يرتدي التاج الأبيض لمصر العليا، ويحمل سوطا في يده اليمنى وعصا طويلة في يده اليسري.

يقف الملك على قاعدة ترتكز على  ظهر فهد حيث كان للفهود دورا هاما في حراسة الملك في الحياة الأخرى، وذكرت نصوص كتاب الموتى أن المتوفى لديه مخالب الفهد.

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بقلم رضوى هاشم وعبده ابو غنيمة