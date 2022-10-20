إحالة أوراق 9 متهمين من عائلة واحدة للمفتي لقتلهم شخص وإصابة آخر بالمنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق 9 متهمين، بينهم سيدتين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقًا، لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته وإصابة آخر على خلفية مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات المصاهرة.

مقتل شاب وإصابة آخر بمركز مطاي

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمقتل شاب وإصابة آخر بمركز مطاي وانتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز لفحص البلاغ حيث تبين مقتل «مصطفى. ح» وشهرته «كريم» وإصابة ابن خاله «أحمد. ج. ن».

التمثيل بجثة المجني عليه والمرور فوقها بالسيارة

وكشفت تحريات البحث الجنائي، أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتي «خلف. م» و«جمال. ن» بسبب المصاهرة، وتجمع على أثرها أفراد عائلة «خلف» وتربصوا بأفراد عائلة «جمال» حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وقتلوا أحد الأشخاص ويدعى «مصطفى. ح» وأصابوا «أحمد. ج» ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالتمثيل بجثة المجني عليه.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الـ9، وهم: رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وأبنائهما الإثنين، وتقرر حبسهم على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهم لمفتي لدير المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقًا.