موعد عيد الفطر 2023.. اعرف هيوافق كام وفق الحسابات الفلكية

يرغب المسلمون معرفة موعد عيد الفطر 2023، تزامنا مع قرب قدوم شهر رمضان والعديد من المناسبات.

الحسابات الفلكية كشفت عن موعد عيد الفطر 2023، مشيرة إلى أن هلال شهر شوال لعام 1444 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 من شهر أبريل من عام 2023.

موعد عيد الفطر 2023

وفي السطور التالية، نوضح لكم موعد عيد الفطر 2023، وفق الحسابات الفلكية.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1444 هجريا فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل المقبل.

أدعية شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها، أنه لا يوجد نص محدد يخص أدعية العشر الأواخر من رمضان، ولكن النبي أوصى بالإكثار من ترديد «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، في العشر الأواخر من رمضان.

ورُوي عن السيدة عائشة أنها سألَتْ الرسول صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنْ وافقتُ ليلة القدر فبِمَ تدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».

دعاء مستحب ترديده في العشر الأواخر من رمضان

وجاءت الأدعية التي يمكن ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، كما يلي:

ـ «وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

ـ «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

ـ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

ـ «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

ـ «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

ـ «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

ـ «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا».