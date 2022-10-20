وكيل «الأعلى للإعلام»: القاهرة الإخبارية تخاطب العالم وتؤثر فيه.. وتعمل برؤية مصرية

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إن القاهرة الإخبارية، حلم تحقق أخيرا بعد طول انتظار، وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة حميدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية

أضاف وكيل المجلس الأعلى للإعلام: ترجع أهمية وجود القناة، إلى إنه ليس من المقبول أن تكون مصر صاحبة الريادة الإعلامية، لا تمتلك بما لديها من مقومات وخبرات مثل هذه القناة، فهي تمثل اضافة لمنظومة الإعلام المصري الداعمة لحرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية.

تنمية الوعى الجمعي في العديد من القضايا والأحداث السياسية والاقتصادية

تابع «الصالحي»: تعمل «القاهرة الإخبارية»، على تنمية الوعى الجمعي في العديد من القضايا والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيكون لها دورا في بناء وعي المواطن، وفقا للتاريخ الممتد للدولة المصرية ورموزها وهويتها الوطنية، كما أنها تستطيع أن تخاطب وتؤثر فى العالم وتنقل أخباره وفقا لرؤية مصرية.

وأوضح أنها تتصدى عن طريق نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، لكل المؤامرات الإعلامية التي تشوه هذه الحقائق وتزيفها، مشيرا إلى أنها ستعكس من خلال سياستها الإعلامية، تاريخ الدولة الوطنية المصرية، وتتبنى وجهة النظر المصرية، وتدافع عن المصلحة الوطنية عالميا، وتظهر للعالم مشروع مصر الحضاري والتنموي، وتقدم مصر كمجهورية جديدة للعالم.