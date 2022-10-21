حكاية من الواقع.. رجل طلق زوجته شفهيا وبعد سنة طلبها في بيت الطاعة

مأساة عاشتها سيدة بعد أن طلقها زوجها شفهيًا، وبعد مرور سنة من الطلاق وتركه للمنزل أقام ضدها دعوى ينذرها فيها بالطاعة.

إجراء قانوني وطلب لبيت الطاعة

وتحكي الزوجة خلال استضافتها ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع على فضائية «DMC» أن زوجها قال لها «أنتي طالق» وترك البيت لمدة عام وبعدها فوجئت باتخاذه إجراء قانوني وطلبها في بيت الطاعة، مضيفة: «القرار بايده لحد دلوقت إنى يرجعني أو لا، وهو بيجبرني على إني أرفع قضية خلع وأخسر كل حقوقي، وفوجئت بحكم المحكمة على بالطاعة، ولكنه رفع عليا بعدها حكم نشوذ بالرغم إنى سلمت نفسي في القسم مرتين ورفض استلامي».

محاولة بيع شقة الزوجية

وتابعت: «لو هيرجعني دلوقت يكون من خلال مأذون، وللأسف رفع علي قضايا لا أتخيلها وسرقني في 200 ألف جنيه، وهو بيشتغل محامي ورفع القضايا شغلته المحترف فيها، وعمل بيع للشقة اللى عايشة فيها وانا أم وحاضنة ولكن عملت تمكين عند المحامي العام، وبالرغم أنه مطلقني إلا أنه حقه يعيش معايا في البيت لأنه مش مطلقني رسمي».