حقوق الزوجة الناشز بعد طلاقها برغبتها.. تعرف عليها

بعد استحالة العشرة بين الزوجين يرى كلا منهما أنه على حق، وبعد تصاعد الخلافات غلى ذروتها، يفكر كل طرف في الخروج من هذه الزيجة مع الحفاظ على حقوقه، وعادة ما يكون القضاء هو الملجأ لحل النزاعات، وفي بعض الأحيان يلجأ الزوج لإنذار طاعة لزوجته حتى يجبرها على العودة وإن رفضت طاعته دون سبب، يحق له إقامة دعوى نشوز.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، أبرز الحقوق التي تسقط عن الزوجة والأخرى التي لا تسقط عنها بسبب نشوزها، حسبما شرح علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، حيث قال إن هناك 3 حقوق للزوجة حتى إن كانت ناشزًا، ويسقط عنها 2 من الحقوق حال نشوزها.

حقوق الزوجة الناشز

1ـ حق الزوجة الناشز في الحصول على منقولاتها الزوجية بشكل كامل، فهي مملوكة لها.

2ـ حقوق الصغار لا تتأثر بحالة نشوز الأم، حيث أن هذه الحقوق أصيلة للصغار وحدهم دون أحد أخر.

3ـ حق الزوجة الناشز في الحصول على مؤخر صداقها ثابت دون النظر لحالة نشوزها من عدمه.

حقوق تسقط عن الزوجة الناشز

1- يسقط حقها في النفقة الواجبة لها من مسكن وملبس ومأكل ومشرب، وحال حدوث الطلاق لا تستحق الزوجة النفقة أيضًا أثناء فترة عدتها الشرعية.

2- يسقط حقها في الحصول على نفقة المتعة، حال حدوث الطلاق، خاصة إذا حدث الطلاق برغبة الزوجة.