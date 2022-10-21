تفاصيل آخر 3 أيام في حياة والد «عريس الغربية»: سيبوني أموت على سريري

«فقدت أبني وزوجي، وكأن الحزن كُتب على جباهنا، ففي قمة سعادتنا بزواج ابني، تلقى ضربة غدر ليلقى حتقه وهو عريس بعد 5 أيام فقط من حفل عرسه»، كلمات حزينة قالتها والدة «عريس الغربية»، وسط المعزين الذين حضروا للمرة الثانية لمواساتها في رحيل زوجها بعد أن مات ابنها «عريس المحلة» علي يد طليق زوجته، ولحق به الأب بعدما تدهورت حالته الصحية حزناً على فراق نجله.

تصرخ الأم المكلومة بأعلى صوتها: «خلوا السرادق منصوب، ففي نفس المكان أخذت عزاء ابني ابراهيم واليوم لم يمر أسبوع إلا وحصله زوجي، الذي مات حزنا على وفاة ابنه بعد 5 أيام من حفل زفافه على زوجته».

الأب رفض الأكل والشرب

وأوضحت في حديثها لـ «الوطن» أن زوجها لم يكن مريضا وكانت حالته الصحية جيدة، ولكنها تدهورت بعد إصابة ابراهيم ونقل إلى المستشفى: «قبل وفاة ابراهيم ب 3 أيام رفض الأكل والشرب كأن قلبه حس بوفاته».

صدمة الأسرة في وفاة الأب

وأشار «مصطفى.م»، شقيق عريس الغربية، أن وفاة والده كانت صدمه كبيرة زادت من الوجع والحزن بين أفراد الأسرة، لافتا إلى أن والده بعد وفاة إبراهيم تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام ومركز قلب المحلة ومركز الكبد في محاولة لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور 5 أيام على وفاة إبراهيم.

وصية والد عريس الغربية

وأضاف أن والده طلب منهم تركه يموت على سريره وأن حالته الصحية جيدة ولكن الحزن على وفاة شقيقهم يؤثر عليه، وآخر ما قاله والده: «سيبوني أموت على سريري أنا كويس مش تعبان وكلكم عندكم عيال وعارفين غلاوة الضنا».

وعبر عن غضبه مما تعرضت له عائلته بسبب ما فعله المتهم، مشيرا إلى عدم وجود خلافات معه وأن كل الذنب الذي ارتكبه شقيقه أنه تزوج من طليقته بعد مرور أكثر من عام على انفصالهما، ورفضت كثيراً الرجوع إليه، مطالبا بالقصاص وإعدام المتهم.