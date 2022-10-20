سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على قنا.. ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

تشهد محافظة قنا الآن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسط سيولة مرورية، وبداية من الصباح كست الغيوم سماء المحافظة وسجلت الحرارة 35 درجة مئوية للكبرى و21 درجة الصغرى مع طقس حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية .

توقع سقوط الأمطار وتكون السحب

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية صباح اليوم، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مدينة سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تصل إلى حد السيول على مرتفعات مدينة سيناء، وتكون سحب منخفضة ومتوسطة رعدية ببعض الأحيان على القاهرة الكبرى ووسط وشمال الصعيد وتمتد إلى البحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار

وتعرضت محافظات أسيوط وقنا والأقصر لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع سقوط أمطار على محافظات السويس والإسكندرية والقاهرة الكبرى.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، نصائح للمواطنين بتوخى الحذر عند سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم السير على الطرق السريعة، واستخدام الأجهزة الكهربائية والهاتف المحمول تحت المطر لتجنب البرق.

طوارىء محافظة قنا

واتخذت محافظة قنا مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار بالمحافظة ووضعت خطة طوارئ تحسبا لزيادة الأمطار .