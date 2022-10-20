حالة الطقس في الصعيد اليوم.. سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار على عددٍ من محافظات الصعيد، اليوم، نظرًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من محافظات شمال ووسط الصعيد، مع احتمالية لنشاط الرياح بعدة محافظات في شمال الصعيد.

أمطار خفيفة في اسيوط وغيوم بسماء الأقصر

وشهدت محافظة أسيوط، منذ دقائق، تساقط أمطار خفيفة في عدة منطق منها بينما تشهد سماء الأقصر، غيومًا خفيفة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وطقس متقلب على معظم أنحاء المحافظة، على فترات متقطعة منذ شروق الشمس وحتى الآن.

احتمالية سقوط أمطار في محافظات الصعيد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم في الصعيد، اليوم، إذ حيث يسود طقس مائل للحراة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد.

استعدادات شركات مياه الصعيد للتعامل مع موسم الأمطار

وفي سياقٍ متصل، وضعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، خطة استعدادًا لمواجهة موسم هطول الأمطار والسيول، تضمنت تطهير مخرات السيول وتطهير البالوعات وبيارات الصرف الصحي وصيانة ورفع كفاءة جميع محطات الرفع الكبرى، ووضع خطة تمركز سيارات ومعدات الشفط في المحاور والميادين الرئيسية.

كما أجرت شركات المياه صيانة وتطهير وتنظيف لكل مآخد مياه الشرب، عبر وضع حواجز لمنع دخول أي شوائب او مواد ملوثة، في إطار خطة الشركات في الاستعداد للموسم السياحي الشتوي.