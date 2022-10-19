المدينة الخضراء جاهزة لاستقبال قمة المناخ بحزمة تجهيزات لوجستية

تنتظر مدينة شرم الشيخ عبورًا جديدًا خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، حيث تستضيف 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم في قمة المناخ.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ شرم الشيخ حققت إنجازات على أرض الواقع قبل انطلاق قمة المناخ.

استضافة المشاركين

ومن بين الإنجازات التي تحققت في شرم الشيخ ضمن استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال ضيوف قمة المناخ ما يلي:

- زيادة سعة مطار شرم الشيخ إلي 10 ملايين راكب.

46 ألف غرفة سياحية بشرم الشيخ.

- حجز 30 ألف غرفة سياحية حتى الآن.

- 3 مناطق تستضيف الفعاليات «المنطقة الحمراء وهي قاعة المؤتمرات، والمنطقة الزرقاء مخصصة لورش العمل تحت إدارة الأمم المتحدة، والمنطقة الخضراء تحت إدارة وزارة البيئة».

وشملت التجهيزات اللوجستية: «150 سيارة إسعاف وتجهز 3 مستشفيات لتأمين المؤتمر طبياً، وإنشاء 86 محلًا وبازارًا بالممشى السياحي، وتجهيز 6 مساجد كبري للصلاة، و2000 زي للسائقين، وإنشاء 4 محطات طاقة شمسية بطاقة 40 ميجاوات، و5 محولات كهرباء متنقلة لتأمين المؤتمر، وتشكيل فريق عمل من 25 قيادة تنفيذية لعمل غرف عمليات، وإنشاء 200 كيلو طرق جديدة ومحاور مرورية، إلى جانب إنشاء 8 كباري و15 ميدان».

تشجير وحماية

وشملت الإنجازات الجديدة زيادة المساحة الخضراء إلى نصف مليون متر مربع، وزراعة 30 ألف شجرة ليمون وزيتون ونخل، وإنشاء 3 سدود حماية وإعاقة في شرم الشيخ، وتطهير 6 مجاري السيول، وتخصيص 100 سيارة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.

الطاقة الخضراء

وشملت الإنجازات تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 8 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وإنشاء 24 موقف ذكي، وتخصيص 200 موقف للسيارات والاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، و150 اتوبيس غاز و120 اتوبيس كهرباء، 150سيارة كهرباء.