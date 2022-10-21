تفاصيل خطط الجامعات للاهتمام بملف الطلاب الوافدين.. خصومات تصل لـ20%

يعتبر ملف الطلاب الوافدين من القوى الناعمة المهمة لدى مصر، وتهتم بها الجامعات بشكل كبير، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز محاور اهتمام الجامعات بهذا الملف وخططها المستقبلية لهم وعوامل جذب الطلاب.

توفير بيئة تعليمية جذابة

الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعة عين شمس، حددت ملامح اهتمام الجامعة بهذا الملف الحيوي، خاصة وأن عددهم يصل إلى حوالي 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، موضحة: «نعمل على توفير بيئة تعليمية جذابة لكل الطلاب ومنهم الوافدين».

من الأهداف الاستراتيجية للجامعة هي التدويل، الذي حددت تفاصيله الأحمدي في حديثها لـ«الوطن»، فتم إنشاء قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وتم إنضمام إدارة الوافدين لهذا القطاع وتم عمل مكتب لإدارة الوافدين لاستقبال الطلاب وعمل الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالجامعة وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة المنسقين الأكاديمين وطرح الاستفسار بما يضمن سهولة التعامل.

منسق في كل كلية بجامعة عين شمس

طرق تواصل متعددة انتهجتها جامعة عين شمس مع الطلاب الوافدين، أهمها تم تدشين بريد وموقع إلكتروني للإدارة ومنسق في كل كلية، بحسب ما روته مديرة الإدارة، مؤكدة أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع المنسقين لبحث الأمور الخاصة بالطلاب الوافدين: «لدينا 20 كلية بالجامعة ودائماً نحن على تواصل بجميع الكليات».

وأضافت: هناك عدد من الطلاب الوافدين غير ناطقين باللغة العربية، الأمر الذي أولت له جامعة عين شمس، أهمية خاصة فتم عمل فصول لتعليم اللغة العربية وهي خدمة مجانية مفعلة بشكل كبير للطلاب الوافدين، ففي بعض الكليات خاصة الطبية تكون الدراسة باللغة الإنجليزية وأحياناً يتحاور المحاضر مع الطلاب بالعربية، لذلك تم عمل فصول بكلية الطب خاصة بغير الناطقين باللغة العربية.

84 جنسية في جامعة عين شمس

أكدت مديرة إدارة الوافدين، أن جامعة عين شمس بها 84 جنسية مختلفة، وحددت ملامح خطة الاهتمام بها، وأولها هي التدويل ثانياً الاهتمام بالتصنيف العالمي للجامعة لأنه من محاور الجذب لهؤلاء الطلاب والمصريين أيضاً وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، فضلاً عن المحور الأخير الذي يتمثل في الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعة فالتوجه حالياً إلى ميكنة هذه الإجراءات: «فيه طلاب عايزة تدرس تيرم فقط أو سنة باحدى الكليات لذلك الجامعة تهتم بهذا الملف من خلال عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات الأخرى لاستقبال هؤلاء الطلاب».

توفر جامعة عين شمس، فرصة التدريب الصيفي للطلاب الوافدين في مستشفيات الجامعة، ومن حيث الكليات الأكثر إقبالاً للطلاب الوافدين أولها كلية الطب ثم التجارة والحقوق وطب الأسنان، بحسب ما روته الدكتورة شيرويت الأحمدي، موضحة أن كلية الطب بها ما يقرب من نصف الطلاب الوافدين، وكلية التجارة بها عدد كبير من طلاب الدراسات العليا للدراسات المهنية.

مشاركة الطلاب الوافدين في الأنشطة الطلابية عنصر مهم وهو ما اهتمت به جامعة عين شمس، كعمل يوم ثقافات الشعوب لعرض ثقافة كل دولة بما يسهم في دمج ثقافة الطلاب المصريين مع الثقافات الأخرى.

وضعت جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، استراتيجية مهمة للاهتمام بملف الطلاب الوافدين، حدد تفاصيلها الدكتور أحمد يوسف، مدير إدارة الوافدين، انطلاقا من أهمية هذا الملف باعتباره من القوى الناعمة المهمة، أولها محاورها ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بقبول هؤلاء الطلاب بالجامعة ووضع آلية لسرعة الرد على أي استفسار خاص بالجامعة.

المحور الثاني في الخطة، بحسب ما رواه الدكتور أحمد يوسف لـ«الوطن»، هو زيادة رضا الطلاب الوافدين بجميع الكليات من خلال استبيانات دورية يتم توزيعها عليهم لقياس مستوى رضاهم، وجاء المحور الثالث في دمجهم بالأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة لهم للتعريف بثقافاتهم.

جامعة بنها: تخفيض 20% من المصروفات الدراسية

المحور الثالث تمثل في تخفيض الرسوم الدراسية بالنسبة للطلاب الوافدين بنسبة 20% بجميع البرامج الدراسية، فضلاً عن تجهيز مبنى سكني بأسعار رمزية لهم، كما يؤكد مدير إدارة الوافدين، أن الجامعة بها 11 جنسية مختلفة بـ1600 طالب وافد.

اهتمت الجامعة بآلية الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية، بجانب خلق آليات مختلفة للتواصل، كما يؤكد الدكتور أحمد يوسف، أن الجامعة تعمل على الترتيب لنظام الشباك الواحد للتعامل مع الطلاب الوافدين من خلال استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية من هذا الشباك.

جاءت كلية الطب والهندسة في مقدمة من الكليات الأكثر جاذبية للطلاب الوافدين، لأسباب متعددة أولها تميز المستوى التعليمي بالكليتين وحصولهما على تصنيف عالمي متقدم، فضلاً عن مساهمة كليات الفنون التطبيقية والعلاج الطبيعي والتمريض والحاسب والذكاء الاصطناعي في استقطاب هؤلاء الطلاب في البرامج المميزة، بجانب الدبلومات المهنية في كليات الطب والطب البيطري.