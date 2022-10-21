أخلاقنا الجميلة.. «توك توك الخير» في سوهاج ينقل المرضى للمستشفيات مجانا

موقف إنساني صعب، دفع الشاب «إسلام حمدي»، في مركز المراغة بسوهاج، إلى نقل المرضى إلى المستشفيات بالمجان من خلال «التوك توك» الخاص به، بعدما رأى أمًا تبكي على ابنها، الذي لدغه عقرب، فأسرع لنقله إلى المستشفى، وقرر بعدها عدم الحصول على أي مقابل عند نقل أي مريض.

«توك توك الخير»

قرر «إسلام»، منذ ذلك اليوم أن ينقل المرضى للمستشفى مجانا، وفقا لحديثة لـ«الوطن» وذلك حتى لا يتسبب بحرج لأحد، موضحا أن سعر التوصيلة يتراوح ما بين 40 جنيها إلى 80 جنيها وفقًا لبعد مسافة القرية عن المستشفى.

تجارة مع الله

وقال «إسلام»، إنه يقدم هذا العمل خالصا لوجه الله، موضحًا: «الغلابة كتير وكرامتهم غالية قوى، فمن غير إحراج لحد أول ما يقول الراكب مشوار لمستشفى بحتسبة لربنا وبقول بردة صدقة لوالدي»، مضيفا: «دي تجارة مابينى وبين ربنا أنا عايز أعمل خير كتير و كل ما أقدر أساعد هساعد».

إسلام: لن أتاخر عن المرضى

وأضاف: «عليا أقساط شهرية للتوك توك التوك توك، والحال على القد لكن الحمد لله بلاقى وربنا بيرزق فبساعد بمشاوير المستشفى، فأنا تحت أمر أي مريض بالليل قبل النهار».