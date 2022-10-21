ضبط 9 «مستريحين» استولوا على 78 مليون جنيه خلال أسبوع بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدة متهمين استولوا على أموال المواطنين لتوظيفها في أنشطة متعددة ما بين تجارة الذهب والأبقار والبقوليات والأجهزة الكهربائية، داخل عدة محافظات حيث بلغت جملة الأموال خلال أسبوع 78 مليون جنيه.

مستريح الذهب حصل على 10 ملايين

وضبطت قوة أمنية بالشيخ زايد أحد المواطنين الذي يعمل بتجارة الذهب، استولى على 10 ملايين جنية من عدة مواطنين بلغ عددهم 21 مواطنا لاستثمارها بتجارة الذهب مقابل أرباح شهرية، ولكنه لم يف بوعده حيث سدد لهم عدة أشهر ثم أمتنع عن السداد.

مستريح غسيل الأموال حصل على 5 ملايين جنيه

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل أموال بالنقد الأدنى خارج الإطار المصرفي الشرعي، بلغت جملتها 5 ملايين جنية وتم تحرير محضر بالواقعة ضده.

مستريحة الدقهلية حصلت على 8 ملايين

وكان للنساء تواجد بمحافظة الدقهلية حيث ضبطت مديرية أمن الدقهلية إحدى السيدات لديها نشاط غير مشروع لغسيل الأموال والتى بلغت جملتها 8 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر للمتهمة و جارى حصر ممتلكاتها

مستريحى قنا استوليا على 3 ملايين جنيه

كما قام شخصين بمحافظة قنا بالإستلاء على 3 ملايين جنية من عدد من المواطنين لتوظيفها بالتجارة مقابل أرباح شهرية ولكنها لم يفيا بوعدهما ليحرر المواطنين بلاغات ضدهما ، لتم ضبطهما وتحرير محضر لهما بالواقعة .

مستريح الأبقار استولى على 50 مليون جنية

وكانت الواقعة الكبرى من نصيب محافظة البحيرة حيث أستولى أحد المواطنين يدعى «عباس» على 50 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها بتجارة الأبقار مقابل أرباح شهرية لكنة لم يفى بوعدة مما دعى المواطنين لتقديم بلاغات ضده وضطبه.

3 مستريحين بسوهاج خلال أسبوع

وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر بقضايا الأموال العامة خلال الإسبوع حيث تم ضبط 3 متهمين بالإستيلاء على أموال الأخرين ، حيث ضبطت مديرية أمن سوهاج كلا من «م،ع» والذى أستولى على 700 ألف جنة من 5 مواطنين لتوظيفها بتجارة البقوليات مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يفى بوعدة ، كما ضبطت «عمرو ، م» لحصوله على 200 ألف جنية من مواطنين أوهمها بتوفير فرص عمل حكومية لهما على خلاف الحقيقة ، و«رئيس ،ط» الذى حصل على مليون جنية من 4 أشخاص لتوظيفها بتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يفى بوعده ليتم ضبطة .

العقوبة القانونية

وأوضح «علاء عمر» المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الإستيلاء على أموال الغير وفقا لقانون العقوبات تصل إلى الحبس عامين مع وجود غرامة وتشدد العقوبة إذا كان مالا عاما .