نائب بـ«التنسيقة»: أقترح تشكيل هيئة لإعادة تأهيل المفرج عنهم

أكد أسامة بديع عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تعمل على مقترح سيتم الإعلان عنه قريبًا بخصوص فكرة وجود مؤسسة أو مفوضية أو هيئة أو كيان يتولى بشكل قانوني ودستوري دمج وتأهيل المفرج عنهم.

أسرة كثيرة تعرضت لأزمات

وشدد «بديع» في كلمته ضمن جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «CPYP‎‏» على أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن مسألة الافراج عنهم، مشيرًا أنه يساعد أسر كثيرة تعرضت لأزمات وتسبب حبس أحد أفرادها في شلل جماعي وأزمة لها.

يعانون من مشكلات ويجب الاهتمام بهم

وأبدى احترامه وتقديره للجنة العفو الرئاسي ودورها في محاولات دمج المفرج عنهم مشددًا على ضرورة وجود موارد بشرية وهيئة مستقلة للدمج نظرًا لأن الموضوع كبير ومتشعب، وهم يعانون من مشاكل كثيرة قد تكون مشاكل صحية والتأهيل النفسي والتحفظ على على أموالهم وغيرها.

وطالب عضو التنسيقية بعدم تشتيت دور لجنة العفو الرئاسي لوجود مجموعة من المحبوسين يحتاجوا للاهتمام بهم مع ضرورة العمل على دمج وتأهيل المفرج عنهم.