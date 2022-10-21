شركات السياحة: إقبال كبير من المواطنين على السفر للعمرة حتى نهاية الشهر

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، موضحا أن أكثر من 65% من شركات السياحة المصرح لها بتنظيم العمرة ستبدأ من الآن وحتى يوم 6 نوفمبر المقبل تسيير رحلات العمرة وفقا لحصتها من تأشيرات العمرة لشهر أكتوبر الجاري.

أكثر من 70 ألف مصري سيسافرون للعمرة خلال أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن»، أنه رغم الإقبال الشديد على رحلات العمرة من المصريين خلال شهر أكتوبر الجاري والذي من المتوقع أن يسافر خلاله لأداء مناسك العمرة أكثر من 70 ألف مصري، إلا أن متوسط أسعار برامج العمرة يسير في معدله الطبيعي باستثناء بعض الزيادات البسيطة التي أضافتها بعض الشركات على أسعار البرامج جراء زيادة سعر صرف الريال مؤخرا، وارتفاع أسعار بعض الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن متوسط إسعار برامج العمرة يتراوح ما بين 22 ألف وحتى 27 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ من مدتها 15 يوما، لافتا إلى أن أسعار برامج الـ 4 نجوم تبدأ من 31 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج الـ 5 نجوم من 35 ألف جنيه.

وأكد باسل أن أكثر من 80% من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية، فيما قررت الشركات الأخرى تنظيم برامج العمرة فئة الـ 4 و5 نجوم، موضحا أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام يبلغ نحو 1923.

وأوضح أن شركات السياحة تنتظر حاليا صدور الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، لافتا إلى أن الشركات لا تعرف حتى الآن آلية العمل خلال شهر نوفمبر المقبل وما إذا كان سيتم توزيع تأشيرات العمرة بين شركات السياحة بنظام الحصص المتساوية أم سيتم تنظيمها بنظام السقف المفتوح.