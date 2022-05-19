بريطانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بـ1.3 مليار جنيه إسترليني

التقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني؛ لبحث سبل التعاون العسكري في الفترة الراهنة ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

نظم دفاعية بريطانية لمواجهة روسيا

وأعلن جونسون، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، أنّه ناقش مع رئيس أوكرانيا سبل التعاون وتوفير الدعم اللوجسيتي والعسكري من خلال النظم الدفاعية لمواجهة روسيا، ضمن حزمة مساعدة قيمتها 1.3 مليار جنيه استرليني.

صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة ومساعدات عسكرية

وأضح رئيس الوزراء البريطاني، وفقا لـ«العربية»، أنّ حزمة المساعدات المقدمة من بريطانيا إلى أوكرانيا تتضمن صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ومساعدات عسكرية إضافية للعاصمة الأوكرانية، تبلغ قيمتها 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنّه ناقش مع الرئيس الأوكراني سبل مواجهة الضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب حصار روسيا لموانئ البحر الأسود، لافتا إلى أنه يجرى الآن البحث عن طرق وحلول لإعادة الإمدادات البحرية والبرية لمخزون أوكرانيا من الأقماح والذرة.

وفي سياق منفصل، طالبت الحكومة الروسية، مواطنيها بعدم السفر إلى بريطانيا أو الحصول على تأشيرتها، عقب اتهامات للندن بممارسة نهج غير ودي تجاه روسيا، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم».

فيما كشفت المفوضية الأوروبية، عن خطة أوروبية بقيمة 210 مليار يورو لإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيدا عن موسكو لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

وأظهرت بيانات رسمية، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع الاسبوع الماضي، ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، وهو أعلى سعر وصل إلية تاريخيا، ومن المتوقع أن يجري تداول خام برنت عند 115.14 دولار أمريكي للبرميل الواحد بنهاية هذا الربع، والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين.