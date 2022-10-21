الأول بالشرق الأوسط.. «البحرية الدولية» توافق على إقامة مكتب إقليمي في مصر

وافقت المنظمة البحرية الدولية، على إقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمحافظة الإسكندرية.

وصدر القرار في لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور مصر الريادي وتاريخها المؤثر في كل المجالات ومنها المجال البحري، بالإضافة إلى امتلاك مصر أعرق الجامعات في مجال التعليم والتدريب البحري.

ويعد هذا الفوز تتويجا لجهود الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفادة من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر، حيث لا يوجد مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة نحو مستقبل أفضل.

برامج للتعاون التقني مع مصر والدول العربية

ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقني التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية، بخاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

ورش ومجموعات عمل لتعزيز الصناعات البحرية العربية

يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر بإقامة ورش ومجموعات عمل لتساعد على توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية، طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

يأتي ذلك بالتوازي مع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة في اجتياز المراجعات الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول في المنطقة العربية لتحسين أدائها ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية.

وسيتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقني للمنظمة البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر 2022.

ياتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتتويجا لجهود قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.