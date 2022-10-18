«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان مادة الكمبيوتر لصفوف النقل ونظام التقييم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن التعليمات الخاصة لوضع الاختبار الأول الشهر أكتوبر للعام الدراسي 2022/2023 في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لنظام الدراسة والتقيم الطلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، ونظام التقييم الصف النقل من الصف السادس وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

15 درجة الاختبار الأول في الصف الرابع الابتدائي

وقالت وزارة التعليم، إن درجة الاختبار الأول للصف الرابع الابتدائي 15 درجة في نهاية الشهر، وعدد مفردات الاختبار الشهري 15 مفردة بواقع درجة لكل مفردة، وتكون نوع الأسئلة اختيار من متعدد، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم 33 بكتاب التلميذ، ويكون زمن الاختبار فترة واحدة حصة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

اختيار من متعدد

بالنسبة للصف الخامس الابتدائي، تكون درجة الاختبار الأول في نهاية الشهر، 15 درجة خمسة عشرة درجة، وعدد مفردات الاختبار 15 مفردة بواقع درجة لكل مفردة، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم ٢٥ بكتاب التلميذ، وتكون نوع الأسئلة، اختيار من متعدد، وزمن الاختيار فترة واحدة أى حصتين في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

ضوابط عقد الاختبار الشهري

كما حددت وزارة التعليم ضوابط عقد الاختبار الشهري لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي وهي كالتالي :

-الاختبار الأول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي الأول

- درجة الاختبار الأول نهاية الشهر الأول: 10 درجات.

-عدد مفردات الاختبار الأول: 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة.

- نوع الأسئلة اختيار من متعدد، وزمن الاختيار حصة واحدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة الاختبار تغطي المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصف الدراسي، حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

مقياس الأسئلة ومستويات التفكير لدى التلميذ

وتقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ «التذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات»، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وأضافت الوزارة، مراعاة عدم تكرار نفس السؤال في الاختبار، وأن يكون الاختبار بصياغة لغوية واضحة، ودقيقة، وبسيطة وخلوه من الأخطاء الإملائية، وأن تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتكون رأس المفردة قصيرة قدر الإمكان، ألا تقل عدد الخيارات عن ثلاثة لكل مفردة ويفضل أربعة خيارات وفي شكل عبارات قصيرة الخط مناسب بحيث لا يقل عن 16، اختيار نوع خط واضح سهل القراءة.