أعلى عوائد للشهادات الاستثمارية في البنوك.. تصل إلى 15%

تسعى البنوك إلى تقديم أعلى عائد على شهادات الاستثمار لخدمة المودعين، وترصد «الوطن» أبرز المصارف ذات العوائد المرتفعة على النحو التالي.

شهادات القمة من بنك مصر

أعلن بنك مصر عن إصدار شهادة القمة ذات عائد ثابت 14% سنوياً ويصرف شهرياً وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن مدتها 3 سنوات، بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاته.

وتقدم الشهادة عائدا ثابتا طوال فترتها ويصرف شهرياً، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، بالإضافة إلى إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بها، كما يمكن الاقتراض بضمانها.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار الشهادة البلاتينية القمة ذات عائد ثابت 14% سنوياً، ويصرف شهرياً ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، كما أن مدتها 3 سنوات، بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاته.

وتقدم الشهادة البلاتينية عائدا ثابتا طوال فترتها ويصرف شهرياً، كما أنة لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها إلا بعد مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بالإضافة إلى أنه يمكن استرداد قيمة الأصل قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

وأشار البنك الأهلي إلى أن الشهادة تسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها بضمان الشهادة الشهادة الثلاثية.

الشهادة الثلاثية من بنك المشرق

وكان بنك المشرق أصدر الشهادة الثلاثية بمدة 3 سنوات والتي تقدم عائد 15% سنويا ويصرف أرباحه شهريا، بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاته.