رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

لجنة لمتابعة الإجراءات التصحيحية لسلامة ومأمونية مياه الشرب في قنا

كتب:

سلامة عامر
11:39 ص | الجمعة 21 أكتوبر 2022
خلال متابعة اللجنة خطة سلامه ومامونيه المياه بالمحطات

خلال متابعة اللجنة خطة سلامه ومامونيه المياه بالمحطات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عن متابعة لجنة من الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة للمياه، الإجراءات التصحيحية للإصدار الأول لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد المياه لمحطة الكرياتية مركز قوص؛ استعدادا لتجديد شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه للمحطة.

الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة

وأكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في تصريحات صحفية، أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه، والتداول الآمن للصرف الصحي، وكذا أهمية استدامة شهادات الاعتماد لسلامة ومأمونية المياه.

وأشار إلى أنّ منهجية سلامة ومأمونية المياه، هي الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة علي الدوام، وفقا للاشتراطات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

أهميه شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه

من جانبها، أكدت حنان عبدالباقي، رئيس قطاع الجودة، أهمية شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه التي تصدر من خلال موافقة وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز حماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان: البحث العلمي مهم لتطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

«مياه الصرف الصحي» بالإسكندرية تلغي «طوارئ الأمطار» وتبقي السيارات بالشوارع

إنشاء أول مركز تدريب للسلامة والصحة المهنية في محطة تحلية مياه مطروح

رئيس «مياه القناة» يفتتح أعمال تطوير محطة «أم عزام»

"الأعلى للمرأة" البحريني يبحث مع ممثلة "الصحه العالمية" التعاون المشترك
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.