لجنة لمتابعة الإجراءات التصحيحية لسلامة ومأمونية مياه الشرب في قنا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عن متابعة لجنة من الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة للمياه، الإجراءات التصحيحية للإصدار الأول لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد المياه لمحطة الكرياتية مركز قوص؛ استعدادا لتجديد شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه للمحطة.

الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة

وأكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في تصريحات صحفية، أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه، والتداول الآمن للصرف الصحي، وكذا أهمية استدامة شهادات الاعتماد لسلامة ومأمونية المياه.

وأشار إلى أنّ منهجية سلامة ومأمونية المياه، هي الضمانة الأساسية للحفاظ على مياه شرب آمنة علي الدوام، وفقا للاشتراطات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

أهميه شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه

من جانبها، أكدت حنان عبدالباقي، رئيس قطاع الجودة، أهمية شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه التي تصدر من خلال موافقة وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز حماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.