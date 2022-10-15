ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء.. العظمى تسجل 27 مئوية

ارتفعت درجات الحرارة في شمال سيناء، اليوم السبت، بمقدار 5 درجات عن أمس الجمعة، لتسجل 27 درجة مئوية بدلا من 22 درجة.

وسطعت شمس اليوم بشكل طبيعي واختفت الغيوم من السماء بعدما ملأتها أمس الجمعة، كما هدأت سرعة الرياح التي ضربت القرى والمناطق الصحراوية والساحلية.

أجواء مناخية معتدلة

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، إن مدن وقرى المحافظة تشهد أجواء مناخية معتدلة، ودرجات الحرارة تراوحت ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية، وتنخفض قليلا في المساء، وترتفع مع سطوع الشمس.

وأضاف المرصد المناخي، أن حركة السفن والإبحار بساحل المتوسط وميناء العريش البحري تسير بشكل طبيعي دون حدوث أي مخاوف من هبوب رياح مفاجئة أو تقلبات جوية.

إزالة الرمال والمخلفات من الشوارع

بدوره واصل مجلس مدينة العريش إزالة الرمال والمخلفات من الشوارع العامة والرئيسية والفرعية بالمدينة، مع التأكيد على منع تجار الأسماك ومحلات المواد الغذائية من وضع أكياس القمامة في نهر الطريق أو الأماكن غير المخصصة لذلك.