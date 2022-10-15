رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء.. العظمى تسجل 27 مئوية

انتظام حركة السفن بميناء العريش

كتب:

حسين ابراهيم
01:15 م | السبت 15 أكتوبر 2022
ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

ارتفعت درجات الحرارة في شمال سيناء، اليوم السبت، بمقدار 5 درجات عن أمس الجمعة، لتسجل 27 درجة مئوية بدلا من 22 درجة.

وسطعت شمس اليوم بشكل طبيعي واختفت الغيوم من السماء بعدما ملأتها أمس الجمعة، كما هدأت سرعة الرياح التي ضربت القرى والمناطق الصحراوية والساحلية. 

أجواء مناخية معتدلة

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، إن مدن وقرى المحافظة تشهد أجواء مناخية معتدلة، ودرجات الحرارة تراوحت ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية، وتنخفض قليلا في المساء، وترتفع مع سطوع الشمس.

وأضاف المرصد المناخي، أن حركة السفن والإبحار بساحل المتوسط وميناء العريش البحري تسير بشكل طبيعي دون حدوث أي مخاوف من هبوب رياح مفاجئة أو تقلبات جوية.

إزالة الرمال والمخلفات من الشوارع

بدوره واصل مجلس مدينة العريش إزالة الرمال والمخلفات من الشوارع العامة والرئيسية والفرعية بالمدينة، مع التأكيد على منع تجار الأسماك ومحلات المواد الغذائية من وضع أكياس القمامة في نهر الطريق أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

اقرأ المزيد:

اللجنة الطبية العليا بـ«الوزراء» تنظم قوافل طبية لأهالي شمال سيناء

حالة الطقس في شمال سيناء اليوم: توقعات بسقوط أمطار

مئات السائحين يقضون الليل فوق قمة جبل موسى.. الحرارة أقل من 5 درجات

حالة الطقس غدا في الدقهلية.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

محافظ شمال سيناء: 85% نسبة إنجاز الأعمال البحرية في ميناء العريش

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء العريش بتكلفة 4 مليارات جنيه
بقلم حسين ابراهيم