طرح دواجن مصرية خلال أسبوع في منافذ وزارتي «الزراعة» و«التموين»

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة والحيوانية بوزارة الزراعة أنه بدء من اليوم جرى طرح أطباق البيض في منافذ الوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بواقع 62 جنيهاً للبيض الأبيض، و64 جنيهاً للأحمر في كل منافذ وزارة الزراعة الثابتة البالغة نحو 171 منفذا، فضلاً عن المتحركة التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

البيع لن يكون قاصرا على منافذ وزارة الزراعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن البيع لن يكون قاصراً على منافذ وزارة الزراعة بل سيشمل أيضاً اتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة التموين عبر منافذها وجهاز الخدمة الوطنية وأمان ليشملها الاتفاق.

وذكر، أن القطاع الخاص يوجد به عدد من الشركات تبيع البيض بأسعار مخفضة ومعقولة وليس كل القطاع الخاص يقوم بالمغالاة: «هناك شريحة كبيرة من القطاع الخاص تشاركنا زيادة المطروح من كراتين البيض بأسعار معقولة».

تفاصيل الاتفاق بين الزراعة والتموين

من ناحيته، كشف محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الزراعة والتموين عبر منافذهما من خلال مجمعات الشركة القابضة لبيع اطباق البيض على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة حيث بدأ التوريد الفعلي منذ الخميس وبدأت وزارة الزراعة استلام البيض وضخه في المنافذ تبدأ بنحو 15 ألف طبق بيض وهناك مزيد من التنسيق والتأهيل لعمليات النقل على مستوى الجمهورية.

وذكر، أن الأسبوع القادم سيبدأ العمل على مستوى الدواجن، حيث بدأ التنسيق فيما يخص المجازر وعمليات النقل والتوصيل: «خلال أسبوع هتكون الفراخ المصرية موجودة في منافذ التموين والزراعة».