إجراءات حاسمة من وزارة التعليم للسيطرة على لعبة «تحدي كتم الأنفاس»

مجموعة من الإجراءات الحاسمة اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بممارسة لعبة خطرة، يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

إجراءات وزارة التعليم لحماية الطلاب

وترصد «الوطن»، في السطور التالية الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم.

- وجهت الوزارة جميع الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بمراقبة أي أنشطة غير معتادة للطلاب قد تضر بهم.

- تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

مراقبة سلوك الطلاب

- شددت الوزارة على أولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية.

- أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة توعية الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.