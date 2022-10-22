حظك اليوم برج السرطان السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتسم بشخصيته الهادئة المتوازنة في مختلف أمور الحياة، وهو شديد الذكار ولديه قدرة على أن يكون لطيف وكريم مع الآخرين كما أنه يمتلك خيال واسع وبصيرة تمكنه من رؤية الأشياء من مختلف الجوانب التي لا تتضح للغير، كما أنه يحترم مشاعر الآخرين طول الوقت.

عيوب برج السرطان

وأبرز عيوب برج السرطان الغيرة الشديدة على شريك الحياة وقد يتسبب ذلك في نزاعات متكررة، كما أنه يرى الجانب السلبي في مختلف الأمور التي تحدث معه ويشعر بالقلق الشديد عند اتخاذ قرار مهم مما يجعله يستغرق وقت طويل حتى يأخذ القرار الصحيح، حيث أن قيامه بالأخطاء يؤثر على نفسيته بدرجة كبيرة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بالقدرات الخاصة بك، حيث أن اليوم مناسب لك لإظهار مواهبك تجاه المدراء وزملاء العمل مما يجعلك تتدرج في المناصب بشكل أفضل وتحقق نجاح كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تعيش اليوم بهجة حقيقية مع الأحباب على ناحية الأصدقاء والعائلة، وقد تصلك أخبار سارة في حياتك تجعلك سعيد وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.