حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحظى علم الفلك والأبراج بمتابعة واهتمام العديد من الأشخاص، وينتظرون ما يسوقوا لهم الخبراء من أخبار أو تنبؤات على مدار اليوم أو الشهر أو ما يمكن أن يحدث لهم في بداية العام.

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن إن حظك اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر، جاء كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الصحة اليوم، ما يمنحك شعورا بالنشاط والحماس، وتنظم أعمالك بذكاء، وذلك بالنسبة لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في فرض النظام المناسب لحياتك.

حظك اليوم برج الثور 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب، ويقترب الحب على الأبواب في تلك الفترة، وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالتفاهم مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الثور 21-10-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك، وتمارس نشاطات مختلفة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون معاكسان، ويجعلك ذلك تعيش أجواء متوترة،، وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز الذي تتعرض له.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-10-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم للتشاؤم وتشعر بالضيق، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج السرطان 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل العلاقات، ما يعدك اليوم بقضاء أوقات لا تنسى تقضيها مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 21-10-2022 على الصعيد المهني

تحسن التصرف اليوم، ويدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم برج الأسد 21-10-2022 على الصعيد المهني

يطلب منك الفلك أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتسرع في حركتك وردود أفعالك اليوم مما يستوجب عليك أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل التعبير عنها.

حظك اليوم برج العذراء 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك مما يضاعف من سحرك وحضورك.

حظك اليوم برج العذراء 21-10-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في فرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.

حظك اليوم برج الميزان 21-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر، ما يتطلب منك أن تخطط في صمت.

حظك اليوم برج الميزان 21-10-2022 على الصعيد المهني

لا تقترب اليوم من الفضوليين، وضع حد لتدخّل البعض.

حظك اليوم برج العقرب 21-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر، وتعقد لقاءات بناء اليوم، وترتفع معنوياتك.

حظك اليوم برج العقرب 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في إدارة ومتابعة مشاريعك وحياتك الخاصة بمنتهى الحماس والنشاط، وتتلقى إعجاب من الطرف الآخر.

حظك اليوم برج القوس 21-10-2022 على الصعيد المهني

عليكأن تستمد الثقة بالنفس من داخلك.

حظك اليوم برج القوس 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تصرفك مع الطرف الآخر وسلوكك، ما يزيد الشعور بينكما أو ينقصه، لذا تحكّم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجدي 21-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل الحظ، ما يساعدك أن تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز والمعرفة.

حظك اليوم برج الجدي 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تقوم برحلة أو سفر أو تجمعك أوقات مميزة بالأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 21-10-2022 على الصعيد المهني

تتحرر من الضغوط على كل المستويات اليوم.

حظك اليوم برج الدلو 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بتحسن أحوالك مع الأحباب وتقترب اليوم ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 21-10-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الدخول في مناقشات عقيمة مع من تحب وتجد نفسك متفاهما معه.

حظك اليوم برج الحوت 21-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، وعليك أن تحمي حقوقك ومصالحك.