خبير: الاستثمار في الشهادات الدولارية حاليا أفضل من الذهب

أعلن عددٌ من البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال الأسبوع الماضي، رفعها لأسعار الفائدة للشهادات الدولارية ذات آجال مختلفة لأول مرة من 5 سنوات، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن أكثر مجال واستثمار أفضل عن غيره، سواء كانت الشهادات بالجنيه المصري أو الدولارية أو الذهب.

الاستثمار في الشهادات البنكية الدولارية مكسب مضمون

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد المعطي الخبير في أسواق وأوراق المال والذهب، إن كل من يفكر الآن في الاستثمار ولديه كمية من الدولارات قادر على الاستثمار بها فمن الأفضل الاتجاه نحو الشهادات البنكية الدولارية، ذات العائد 5%، حيث إنها توفر مكسبا مضمونا ومرتفعا لم يحدث من قبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشهادات الدولارية في الوقت الحالي أفضل من الذهب وأي نوع من الاستثمارات الأخرى، خاصة وأن سعر الفائدة 5% وهو أعلى في الأساس من نسبة فائدة الفيدرالي الأمريكي والتي تقدر بـ 3.25%.

الفوائد ستكون بالدولار

ولفت إلى أن الفوائد التي سيحصل عليها المستثمر ستكون بالدولار، فمن الممكن عقب العام وانتهاء مدة الشهادة يمكن في حينها شراء الذهب بالمبلغ الخاص بالشهادة بالإضافة إلى الفوائد، وبذلك سيكون هناك منفعة أكبر.

وقد رفعت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي CIB سعر الفائدة على الشهادات الدولارية آجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، بينما اكتفى بنك مصر برفع الفائدة على شهادتي 3 و5 سنوات، وأبقى شهادة الـ7 سنوات كما هي، وبلغت نسبة الفائدة 5% في الأغلب، بينما بنك CIB فقد رفع سعر العائد الشهري الذي يصل لـ 5.25%.