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رئيس شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: «ابدأ» حلم المستثمرين والمصنعين

كتب:

شريف سليمان
12:47 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
أدهم أبو النصر رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة cpt

أدهم أبو النصر رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة cpt

قال أدهم أبو النصر رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة cpt، إن مبادرة «ابدأ» كانت حلما للمستثمرين والمصنعين المصريين، مشيرًا إلى أن المستثمر والمُصنع المصري دورهم دعم المنتَج المحلي: «لدينا 104 ملايين مواطن في الداخل، وبالتالي لا يجب أن نكتفي بالاستهلاك».

وأضاف أبو النصر في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن التجربة المصرية في توطين الصناعة ستتكرر وتنفذ في دول كثيرة، مشيرًا إلى أن مصر كانت قلعة للصناعة منذ آلاف السنوات: «ما حدث هو أننا تشجعنا كمجموعة من المهندسين المصريين الذين يعيشون في الخارج وقررنا العودة إلى بلدنا حتى ندعم المنتجات الوطنية».

عصر يدعم الإنتاج

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة: «المصريون تكاسلوا لسنوات كثيرة، والعصر الذي نعيشه حاليا يساعد كل المصريين على العمل والإنتاج، كنت أشعر بحزن شديد جدا عندما أرى الشركات العالمية خارج مصر في دول عربية وأجنبية، وأرى المصريين يشترون هذه المنتجات التي صنعها مصريون في الشركات الأجنبية».

مهارة عالية

وأكد، أن العامل المصري والمهندس المصري يمتاز بمهارة عالية ويمكنه التكيف مع الأوضاع ليتعلم: «أهم شيء بالنسبة لنا في المبادرة هو نقل بيئة العمل التي عايشناها في الخارج إلى المهندسين والفنيين المصريين، وعلى العكس، فإن العامل المصري عندما يتأكد أنه جزء من النجاح فإنه أول شخص يشارك فيه».

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بقلم شريف سليمان