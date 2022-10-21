تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم 4 سيارات بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام 4 سيارات «2 ميكروباص وسيارة نقل وتمناية»، على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية نجوع مازن التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الضحايا للسمشتفى وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم 4 سيارات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، بينما جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

رفع آثار الحادث

وانتقلت وحدة من المرور لرفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما انتقلت لجنة من الجهات المختصة لمعاينة موقع الحادث والجثث، وجار التعرف على الضحايا.