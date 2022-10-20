تفاصيل إصابة 19 شخصا في حادث تصادم مروّع على طريق «القاهرة - الفيوم»

أُصيب 19 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وخطيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكي، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص وملاكي على طريق القاهرة - الفيوم بنطاق المركز.

إصابة 19 شخصاً بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث تصادم سيارتين، وتبينّ إصابة 19 شخصا بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، وعدة كسور.

تسريب غاز من السيارة

ولاحظ المصابون حدوث تسريب غاز من السيارة الميكروباص ما تسبب في حالة من الفزع بينهم، وحاولوا الابتعاد عن السيارة قدر الإمكان خوفاً من انفجارها، فيما جرى استدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على تسريب الغاز دون وقوع أي انفجارات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همّام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لعمل الكشف الطبي اللازم، وإجراء الأشعة اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين حسب حالة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث، ووضعت السيارتان في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، لتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.