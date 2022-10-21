مطار مرسى علم يستقبل 119 رحلة طيران من 12 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 119 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات 12 دولة، وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

وصول آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 119 رحلة طيران قادمة من أوروبا تقل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية.

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية الوافدة إلى مرسى علم، حيث يشهد الأسبوع المقبل وصول 119 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا وليتوانيا والمجر والنمسا.

انتعاش حركة السياحة

وأكد الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع بدء موسم الجليد في عدد من المدن الأوروبية.