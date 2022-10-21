عمرو يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد «شقو».. فيديو

يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد شقو، والذي يعود من خلاله إلى السينما مجددا بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات منذ آخر أعماله «أولاد رزق» الجزء الثاني، الذي قدمه عام 2019.

وشارك الفنان عمرو يوسف، جمهوره بمقطع فيديو له من داخل تصوير فيلم «شقو»، عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، وعلّق عليه قائلا: «يحدث الآن من التصوير شقو، عمرو يوسف».

عمرو يوسف فى كواليس فيلم شقو

وظهر عمرو يوسف فى الفيديو وهو يستعد لتصوير مشهد أكشن، في أحد الشوارع بالقاهرة، وكان يحيط به عدد من فريق العمل الخاص بالفيلم ومعهم المنتج كريم السبكي.

يذكر أن فيلم «شقو» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ممدوح، وعمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.