مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية، عدة حوادث، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وضبط شخصين متهمين في قضايا مختلفة.

وفي جرجا، اشتعلت النيران بإحدى الشقق السكنية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج وبالإنتقال لموقع الحادث تمكنت سيارة الإطفاء من السيطرة على الحادث، والذى أفاد مالك العقار أن سببه ماس كهربائي، تبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الأول علوي ملك المدعو «نعمان ر ن ح» سن 32 صاحب محل بقاله، ويقيم بذات الناحية وقد تم الدفع بعدد «1» سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»

نفى الشبهة الجنائية

وبسؤال مالك الشقة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق المنقولات المنزلية بغرفة النوم بالكامل ونفي الشبهة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 2 في انقلاب سيارة بناحية الكوامل

في سياق منفصل، انقلبت سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بناحية الكوامل دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة نقل بمقطورة تابعة لشركة للمياه الغازية محملة بعبوات مياه قيادة المدعو «محمد م ع ع» سن 40 سائق، ويقيم عين شمس بمحافظة القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لانقلابها وحمولتها على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم وعبد العزيز ع ع "سن 22 تباع السيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع خمسيني في حادث مروري

كما لقى عامل خمسيني مصرعه إثر إصطدام سيارتين ربع نقل، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى لموقع الحاد وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ماركة سوزوكي ربع نقل بدون لوحات معدنية قيادة المدعو السيد ع خ ع، سن 57 عامل ويقيم بناحية دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم محددة «ربع نقل» قيادة المدعو «محمود ص ا م»، سن 29 سائق ويقيم دائرة مركز جرجا.

طفل يطعن صديقه بسكين

وفي طما، تشاجر طفلان أثناء لعب كورة القدم ليطعن أحدهما الآخر بسكين، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج يفيد ورود إخطارا تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي بوصول المدعو «حمدي ا ع»، سن 12 طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيم بناحية دائرة المركز مصاباً بجرح طعني بالظهر من الناحية اليسري ونزيف بالظهر، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شابين في حادث «تروسيكل»

كما أصيب شابين في حادث تصادم دراجتين بطما، حيث تلقت مدير الأمن إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج يفيد ورود إخطارا لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي بوصول كل من «عبدالرحمن ع ع» سن 18 عامل ويقيم بناحية دائرة المركز مصاباً، بجرح بالوجه من الناحية اليسري وسحجات بالوجه، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ومحمد ح ع ع، سن 19 عاما عامل ويقيم بذات الناحية مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إدعاء حادث دراجة نارية «تروسيكل».

ضبط أوراق مزورة بحوزة شخص قادم من دولة عربية

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط شاب من محافظة القاهرة أثناء عودتة من دولة الكويت على مطار محافظة سوهاج ، لتزويرة بعض الأوراق الخاصة بسفره ليتم تحضير جواز السفر والأوراق المزورة وتحرير محضر بالواقعة حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج يفيد ورود إخطارا لمركز شرطة جرجا بتحريرالمحضر رقم محدد أحوال قسم جوازات مطار سوهاج الدولي .

ضبط متهم استولى على 50 ألفا من أحد المواطنين

كما تلقت مديرية الأمن بلاغا، من شخص يدعى «أحمد ع ع ع»، يتهم «الصباح ن س س»، بأنه حصل منه على 50 ألف جنيه بزعم مقدرته علي إنهاء إجراءات الكشف الطبي وإنهاء أوراق السفارة الكويتية وسفره لدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.