تنفيذ 7438 حكما قضائيا في حملة أمنية للأمن العام بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية،أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (16) قطعة سلاح ناري وأبيض.

ضبط عدد (23) قضية إتجار بالمواد المخدرة ..ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (25) متهم لعدد (12) منهم معلومات جنائية .

تنفيذ عدد (7438) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.