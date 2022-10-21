ضبط 166 قطعة سلاح ناري و379 قضية مخدرات في حملة للأمن العام

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (166) قطعة سلاح نارى ، (379) قضية مخدرات وتنفيذ (82301) حكم قضائى متنوع، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (166 قطعة سلاح ناري بحوزة 136متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية

(24) بندقية خرطوش.

× (6) طبنجات.

× (123) فرد محلى.

× (383) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (20) خزينة متنوعة.

× (253) قطعة سلاح أبيض.

× ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82301) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

× (364) حكم جناية.

× (24586) حكم حبس جزئى.

× (4375) حكم حبس مستأنف.

× (40922) حكم غرامة.

× (12054) مخالفة.

× فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين ، إرتكبوا (8) حوادث سرقة.

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (379) قضية مواد مخدرة بحوزة (418) متهم على النحو التالى:

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (48,373 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (275,775 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,509 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,743 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (1,940 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (3,131 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (1,247 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,905 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الفودو وزنت (160 جرام).

× كمية من مخدر الأفدرين وزنت (500 جرام).

× عدد (182) أمبول مخدر.

× عدد (26567) قرص مخدر.

× فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (373) دراجة نارية مخالفة.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26097) مخالفة مرورية متنوعة.

× فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

× تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.