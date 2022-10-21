ضبط عنصرين إجراميين بحيازتهما 80 كيلو بانجو في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» لا تحمل لوحات معدنية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن المتهمين كان بحيازتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 80 كيلو جرام، و8 كيلو جرام من الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

400 ألف جنيه حصيلة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 400 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة.