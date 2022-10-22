أبرز معلومات عن حازم طه بعد انضمامه لـ القاهرة الإخبارية.. نصف قرن مع الإعلام

يخوض الإعلامي حازم طه، مستشار التدريب والانضباط اللغوي بمجموعة قنوات «إكسترا نيوز»، تحديا جديدا على شاشة القاهرة الإخبارية، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.

قناة القاهرة الإخبارية ستبث باللغتين العربية والإنجليزية

وستُبث قناة القاهرة الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية عبر قناة صوتية تبث SD وHD، إذ جرى الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار، باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب، بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

معلومات عن حازم طه

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن حازم طه بعد انضمامه لقناة «القاهرة الإخبارية»:

- من مواليد شربين بمحافظة الدقهلية، حيث أتم تعليمه الأساسي.

- حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1972 ودراسات عليا في النحو وعلم اللغة بتقدير ممتاز 1974.

- التحق بالعمل مذيعا محررًا مترجمًا، وقارئًا لنشرة الأخبار، ومعدًا ومقدمًا بالبرنامج العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 1974.

- شارك في عشرات الإذاعات الخارجية الدينية والثقافية والفنية والرياضية والسياسية المهمة في عهد الرئيس محمد أنور السادات.

- عينه رئيس الوزراء ممدوح سالم عضوًا في لجنة الثقافة والإعلام بحزب مصر العربي برئاسته عام 1977 إلى جوار عمالقة الفن والأدب والثقافة في مصر آنذاك.

- أعد وقدم عشرات البرامج في جميع أنواع الفنون الإذاعية (تتجاوز 70 برنامجا).

- أعير للعمل مذيعًا ومقدمًا للبرامج بإذاعة قطر لعدة سنوات، وشارك بخبرته في قراءة نشرات الأخبار في راديو مصر.

- أشرف على تدريب المذيعين في كل الإذاعات التي عمل بها.

- عمل مراسلًا لقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- عمل معدًا ومراسلًا للتقارير الخارجية بقناة أوربيت الفضائية.

- عمل مراسلًا ومحررًا وكاتبًا صحفيًا في مجلة الأهرام العربي، ومجلة كل الناس، ومجلة آدم اليوم، وجريدة العالم اليوم الاقتصادية، وصحيفة الشرق القطرية.

- أجرى حوارات إذاعية وصحفية مع عدد ضخم من الرؤساء والأمراء والوزراء، ونجوم الفن والأدب والثقافة والعلوم والرياضة في مصر والعالم العربي، فضلا عن التحقيقات الصحفية المتعددة.

- حاضر في عدة دورات تدريبية للمذيعين بمعهد الإذاعة والتليفزيون وعدد من الإذاعات الرسمية والخاصة.

- عمل محاضرًا لمادة الإلقاء واللغة وتقديم البرامج بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية (MIU)، وكذلك في جامعة قطر.

- حصل على دروع وشهادات تقدير من عدد من المؤسسات الإعلامية والعلمية المرموقة، على رأسها مجمع اللغة العربية وجامعة عين شمس.

- صدر له كتاب (شخصيات من كتاب الأغاني) في جزأين عن أحد أشهر برامجه الأدبية.

- فاز عدد من برامجه الإذاعية بالجوائز الذهبية في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون في كل من القاهرة وتونس والبحرين، من أهمها (قطوف الأدب من كلام العرب/ عازم ولا معزوم/ سيرة ومسيرة/ الأوقاف الإسلامية).

- في مجال خدمة اللغة العربية أعد وقدم عشرات الحلقات من البرامج الإذاعية اللغوية مثل: «قل ولاتقل/ اضبط لغتك/ مزالق لغوية/ رحلة في المعاجم العربية/ رحلة الخط العربي»، وضبط وتصحيح لغوي وتحرير وإعادة صياغة لمئات النصوص الصحفية والبرامجية والدرامية ونشرات الأخبار.

- ويواصل رسالته اللغوية حتى الآن، بمعاودة إعداد وتقديم برنامج (اضبط لغتك) على موجات البرنامج العام.