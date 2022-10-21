حسام النحاس: قناة القاهرة الإخبارية تمثل صوت مصر في الداخل والخارج

قال الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام في جامعة بنها، إن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية حدثًا هامًا في تاريخ الإعلام المصري بشكل عام، ونقلة نوعية عالمية للإعلام المصري في الجمهورية الجديدة بشكل خاص؛ حيث كانت القناة مطلباً أساسيا للجمهور المصري في الداخل والخارج وللخبراء والمختصين على حد سواء.

حسام النحاس يتحدث عن قناة القاهرة الإخبارية

وأضاف النحاس لـ«الوطن»: «من المقرر أن تمثل قناة القاهرة الإخبارية صوت مصر بالداخل والخارج وأن تنقل صورة حقيقية وواقعية وتغطية إخبارية لحظية على مدار الساعة لمختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية، عبر شبكة مراسليها في جميع أنحاء العالم، ومختلف مناطق الصراع وذلك بشكل عصري واحترافي ومهني من خلال ما تملكه من أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال نقل وصناعة المحتوى الإخباري الاحترافي شكلا ومضمونا، وما تضمه من كفاءات وكوادر في مختلف مجالات الإدارة والتقديم والإعداد والتحرير والتصوير والتنفيذ والإخراج التليفزيوني والإخباري، مع الالتزام التام بكافة الأكواد والمعايير المنظمة للتغطية الإخبارية في العالم».

قناة القاهرة الإخبارية أصبحت عنصرا وشريكا فعالا

واستطرد النحاس حديثه: «تستطيع قناة القاهرة الإخبارية أن تكون عنصرًا وشريكًا فاعلاً ومؤثرا في صياغة وصناعة وقياس توجهات الرأي العام العالمي تجاه أهم القضايا والأحداث، وأن تمثل أحد أهم ركائز وأدوات القوة الناعمة والذكية للدولة المصرية عالميًا وبما يضمن تقديم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل تفاعل وتأثير النظام السياسي والدبلوماسي المصري في مختلف القضايا والأحداث في محيطه العربي والإفريقي والإقليمي والدولي وفى ظل العلاقات الاستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف دول العالم».

وتابع: «أشيد بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باختيار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيساً لقطاع أخبار المتحدة وللقنوات الإخبارية للشركة، والذي يقوم بتنفيذ دوره ومهامه بكل دقة وكفاءة وفاعلية واحترافية، وذلك من خلال إشرافه المباشر على اختيار طواقم وكوادر العمل من الكفاءات والخبراء والمختصين بعناية تامة ووفق معايير واضحة في مختلف المجالات، وحرصه الشديد على عملية تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقناة، وذلك بالشراكة مع أهم المؤسسات الإعلامية والإخبارية في العالم وكذا إطلاق الخدمة الصوتية باللغة الإنجليزية، واختيار اسم القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية بما يعزز مكانة مصر وريادتها الإعلامية فى المنطقة وبما يليق بالجمهورية الجديدة للدولة المصرية».

وأكد أنه بذلك تستطيع القناة مع بداية البث في الأول من نوفمبر المقبل وفي ظل المنافسة الشديدة أن تجد لها تصنيفا وموقعا هاما على خريطة القنوات الإخبارية العالمية، وأن تحقق أهدافها بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية وفق رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة وطبقا للمعايير العالمية.