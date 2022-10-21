فاروق فلوكس: «القاهرة الإخبارية» ستكون قناة عالمية على أرض مصرية

أعرب الفنان فاروق فلوكس، عن سعادته البالغة، بقرب إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، متوقعًا أن تكون صاحبة رسالة مهمة وهادفة، إذ تخاطب جميع الفئات العمرية، وتتناول الموضوعات بشكل حيادي ومنظم، وتنقل لنا كل ما يدور في مصر والعالم بأكمله.

فاروق فلوكس يعلق على قناة القاهرة الاخبارية

وقال فاروق فلوكس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إطلاق قناة عالمية بحجم القاهرة الإخبارية، على أرض مصرية، شيء عظيم جدًا، لأن هذا سيجعلنا نعرف جميع أخبار العالم بنزاهة تامة، ودون تأخير، وذلك بسبب التغيرات التكنولوجية الكبيرة.

ووجه فاروق فلوكس، الشكر لجميع القائمين على قناة القاهرة الإخبارية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تسعى لنقل جميع الحقائق للجمهور بصورة نزيهة وواضحة، دون تزييف.

أحمد الطاهري يعلن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية قريبا، عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن طريق نشره «البرومو» الرسمي للقناة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إذ جاء فيه أن القناة ستلتزم بالسرعة والمصداقية، ونقل الصورة بكل أبعادها، حتى تكون القاهرة الإخبارية عاصمة للخبر.