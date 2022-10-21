محافظ بورسعيد: المساجد تلعب دورا مهما في مقاومة الفكر المتطرف

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مسجد عمر بن الخطاب، بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، رافقه خلالها الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من الأجهزة الامنية والتنفيذية.

مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية

وأدى محافظ بورسعيد صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد، وسط حضور عدد كبير من أهالي قرية أم خلف، واستمع محافظ بورسعيد لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل وزارة الاوقاف بعنوان «مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية»، والتي تناولت الحديث حول مبادئ الدين الإسلامي السمحة وصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها اقتداء برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآثارها على إقامة مجتمعات سوية تتحلى بالأخلاق الكريمة.

المساجد تقاوم الفكر المتطرف

وأثنى محافظ بورسعيد على دور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها في افتتاح وتطوير العديد من المساجد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.