قطع المياه عن عدة قرى بالسنبلاوين غدا لمدة 7 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا السبت 22 أكتوبر عن بعض قرى مركز السنبلاوين لمدة 7ساعات، تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساءً، لإجراء أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه الشرب بقرية الحجايزة التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، ما يستدعي قطع المياه عن عدد من قرى المركز.

تطهير محطات المياه

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والذي يفيد القيام بتنفيذ أعمال غسيل المروقات بمحطة الحجايزة لمياه الشرب، طبقا لخطة التطهير والغسيل الدورية للمروقات بالمحطات التابعة للشركة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأكدت أن الأعمال ينتج عنها قطع المياه عن بعض المناطق، وهي قرى الحجايزة والشرقيين وكفر سعد والسرسي وغزالة وعزبة لوليا ومليكا الكبرى ومليكا الصغرى وعزبة أبو حسين.

من جانبه، أكد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه يجري التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين من قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز في نطاق تلك الوحدات، بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.