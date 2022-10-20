تقارير: الجفاف والصقيع يضربان إنتاج الأرجنتين من القمح وسط توقعات بتراجع عالمي

خفضت بورصة روزاريو للحبوب، تقديرات إنتاج القمح في الأرجنتين التي تعد سابع أكبر مصدر عالمي، للعام التسويقي 2022-23 (ديسمبر- نوفمبر)؛ بسبب استمرار الجفاف وظروف الصقيع في مناطق النمو الرئيسية في البلاد.

وقالت بورصة روزاريو للحبوب، إن توقعاتها لإنتاج القمح في 2022-23 تراجعت إلى 15 مليون طن متري، أي 1.5 مليون طن متري أقل من التقديرات السابقة.

أكبر انخفاض في توقعات الإنتاج

سجلت مناطق زراعة القمح الرئيسية أكبر انخفاض في توقعات الإنتاج، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج بنسبة 48% على مدار العام إلى 2.6 مليون طن متري، حسبما أفادت البورصة.

يأتي ذلك في أعقاب التخفيض الأخير في تقديرات الإنتاج من قبل بورصة الحبوب في بوينس آيرس إلى 16.5 مليون طن متري في 2022-23 بانخفاض 5.7% عن التقديرات السابقة.

17.5 مليون طن متري

كانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت هي الأخرى تقديراتها لإنتاج القمح في الأرجنتين إلى 17.5 مليون طن متري في تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي لشهر أكتوبر، بانخفاض من 19 مليون طن في الشهر السابق، وأجبر الانخفاض المتوقع في العرض المشترين على تسريع مشترياتهم من القمح الأرجنتيني.

ارتفاع مبيعات القمح في الأرجنتين

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن مبيعات القمح في الأرجنتين ارتفعت بأكثر من 25% من 2021 إلى 2222 حيث بلغت مبيعات المحاصيل 22.348 مليون طن متري في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، كما ارتفع إجمالي تسجيل الصادرات للمحصول الحالي بنسبة تزيد عن 38% إلى 14.553 طنًا متريًا خلال نفس الفترة.

ومن المرجح أيضًا أن ترتفع المبيعات المسبقة للقمح حيث بلغ تسجيل الصادرات التراكمية للسنة 2022-2023 حوالي 8849 طنًا متريًا، وهو أعلى قليلاً من العام السابق.

بحسب التقرير، من المرجح أن يؤدي انخفاض إنتاج القمح في الأرجنتين إلى نقص في إمدادات القمح المطحون في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وبالتالي نقص إنتاجه عالمياً، حيث تعتبر الأرجنتين من البلدان المصدرة عالمياً للمحصول الاستراتيجي.