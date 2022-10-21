غرفة صناعة الحبوب: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى مارس المقبل

نفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ما يشاع عن أزمة في القمح أو عدم توافر المنتجات، لافتة إلى أن ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وغرضة التأثير على الرأي العام، حيث أن لمصر مخزونا استراتيجيا كبيرا من الحبوب والمواد الغذائية، يكفي لسد احتياجات المواطنين لأشهر مقبلة.

أسعار القمح غير مستقرة

وقال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح حاليا غير مستقرة، ولكن وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي، اتاحت قمح حر مستورد بسعر 8700 جنية للطن، موضحاً أن أكثر من 30 مطحنًا تقدموا بطلبات للحصول على القمح وتم صرفه، مشيراً أن المنتجات متوفرة بصورة جيدة.

التجار يبيعون القمح بسعر أعلى من وزارة التموين

وأشار السلاموني في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن التجار والمستوردين يبيعون القمح بسعر أعلي من وزارة التموين، مشيراً أن هناك إقبالا كبيراً على تقديم طلبات لوزارة التموين لشراء القمح.

مخزون مصر من القمح يكفي حتى شهر مارس المقبل

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مخزون مصر من القمح يكفي حتى شهر مارس المقبل، وذلك بخلاف التعاقدات الجديدة التي تتم كل فترة، حيث أن مصر تستورد القمح من 16 منشأ بينها روسيا وأوكرانيا وألمانيا وأمريكا واستراليا.

وبيّن السلاموني أن الدولة أتاحت الدقيق للمخابز المرخصة من يوم 16 أكتوبر الماضي بسعر 10 آلاف جنيه، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، وفق تعليمات الوزير.

تنسيق كامل بين غرفة صناعة الحبوب والتموين

وأضاف أنه يوجد تنسيق كامل بين غرفة صناعة الحبوب وقيادات هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع، بالإضافة لهيئة سلامة الغذاء، فالوزارة لا تدخر جهداً في توفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية.

وتوقع السلاموني حدوث استقرار في أسعار القمح، حيث أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير القمح، مشيراً أن الدولة تسعي للاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تنتج ما بين 6 الي 7 مليون طن تقريباً.