تأجيل حفل هاني شاكر في قطر بسبب التأشيرات

أعلن الفنان هاني شاكر، تأجيل حفله بدولة قطر، والذي كان من المُقرر إحياءه يوم 20 أكتوبر الجاري، إلى وقت لآخر يجرى تحديده فيما بعد، وذلك بسبب تأخير صدور التأشيرات.

تأخير صدور تأشيرات الفرقة الموسيقية

ونشر هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، يُعلن من خلاله تأجيل الحفل، مُعلقًا: «تأجيل حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر في الدوحة يوم 20 أكتوبر بسبب تأخير صدور تأشيرات الفرقة الموسيقية على أن يحدد ميعاد آخر لاحقًا».

ألف مبروك لـ مصطفى كامل الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين

وكان هاني شاكر، حرص على تهنئة الفنان مصطفى كامل، أمس الثلاثاء، عقب فوزه في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بشكل رسمي، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين».